Нападающий Игнат Коротких перешёл из «Амура» в «Спартак» в результате обмена

Хоккейные клубы «Спартак» и «Амур» оформили сделку — в обмен на Ивана Воробьёва и Григория Кузьмина в клуб из Хабаровска красно-белые получают нападающего Игната Коротких и денежную компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба московской команды.

Воспитанник хабаровского хоккея, 23-летний Коротких всего в КХЛ провёл 142 матча, набрав 50 (19+31) очков. В текущем сезоне форвард сыграл 41 встречу, где записал на свой счёт 21 (9+12) очко.

За два предыдущих сезона в составе «Витязя» 23-летний Воробьёв провёл 93 матча в КХЛ, набрав 42 (24+18) очка, а также признавался лучшим новичком месяца в лиге. В текущем чемпионате провёл за москвичей 10 игр и набрал 2 (1+1) очка.

22-летний Григорий Кузьмин в прошлом сезоне провёл 37 матчей в СКА и набрал 21 (8+13) очко, а также 14 (2+12) очков за 11 встреч в ВХЛ. В нынешнем сезоне он забросил семь шайб и отдал столько же голевых передач за воскресенский «Химик».