Филимонов: вместо того чтобы «выгрызать» место, Коротких трижды запрашивал обмен

Генеральный менеджер «Амура» Олег Филимонов прокомментировал обмен со «Спартаком», в результате которого хабаровский клуб покинул форвард Игнат Коротких.

«Честно скажу, решение об обмене Коротких было для нас очень непростым. Игнат прошёл всю нашу вертикаль, он ещё молодой, прогрессирующий игрок. Но, как и многим молодым хоккеистам, при всём уровне их таланта, ему не хватало стабильности.

Игнат — наш воспитанник, и в его развитие клубом было вложено немало времени и ресурсов, мы на протяжении нескольких лет терпеливо относились к скорости его прогресса. Но в этом сезоне вместо того, чтобы «выгрызать» своё место в составе и работать с удвоенной самоотдачей, он трижды по ходу сезона запрашивал обмен. Причём это происходило и в то время, когда главным тренером был Александр Гальченюк, и при Александре Андриевском.

В этой ситуации у нас не оставалось другого выбора, кроме как найти устраивающий нас вариант обмена. Считаю, что сделка со «Спартаком» отвечает интересам клуба. Мы получили двух молодых, голодных и уже мастеровитых игроков, полностью готовых к выступлению в КХЛ.

Игната Коротких мы благодарим за работу и искренне сожалеем, что наши пути расходятся. Желаем ему всего наилучшего и продолжаем борьбу за плей-офф с теми ребятами, которые хотят добиться успехов с нашей командой», — цитирует Филимонова пресс-служба «Амура».