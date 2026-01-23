«Давление было, я получал неприятные сообщения». Адам Лишка — об игре в КХЛ

Капитан череповецкой «Северстали» Адам Лишка рассказал о давлении из-за игры в Континентальной хоккейной лиге.

– После 2022 года ты чувствовал давление из-за того, что продолжал играть в России?

– Да, давление было, особенно со стороны людей вне хоккея. Я получал неприятные сообщения, но для меня было важно думать о своей карьере. КХЛ – сильная лига, и я хотел продолжать развиваться как игрок. Это был мой выбор.

– Можно ли сказать, что россияне и словаки – братские народы в плане менталитета?

– Наши менталитеты действительно во многом схожи. Не могу говорить за всех, но лично я общаюсь со всеми русскими товарищами по команде и замечаю много сходства, включая язык и чувство юмора. За все семь лет в КХЛ я ни разу не чувствовал себя некомфортно. Я всегда могу обратиться к любому человеку в команде, если мне понадобится помощь, — цитирует Лишку Metaratings.