Никита Щитов — о КХЛ: много чего нужно делать, но не хватает возможностей

Комментарии

Бывший защитник команд Континентальной хоккейной лиги Никита Щитов высказался о развитии КХЛ в условиях отстранения от международных соревнований.

«КХЛ не деградирует, она развивается исходя из тех возможностей, которые есть. Лига развивается, она не деградирует. Руководители, начальники, все хотят улучшить хоккей. Но в силу каких-то обстоятельств, из-за отсутствия международных соревнований, не все лучшие легионеры могут к нам приехать. Поэтому тяжело дать такой более мощный толчок. Мы постепенно что-то делаем. Не каждый клуб КХЛ может позволить себе иметь скаутов, чтобы мы развивали свои таланты из России. У нас ведь много игроков из разных команд по всей стране. Много чего нужно делать, но не хватает возможностей», — цитирует Щитова LiveResult.

