Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Адмирал» заключил контракт с нападающим Владиславом Карой

«Адмирал» заключил контракт с нападающим Владиславом Карой
Комментарии

«Адмирал» заключил двусторонний контракт до конца сезона с нападающим Владиславом Карой. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Нынешний сезон 27-летний форвард начинал в «Сибири», откуда ушёл 19 декабря 2025 года. Владислав записал на свой счёт 31 игру, в которых отметился четырьмя заброшенными шайбами и двумя результативными передачами.

Всего в КХЛ 27-летний форвард сыграл 326 матчей и заработал 102 (51+51) очка. Также нападающий выступал за такие клубы, как «Ак Барс», «Северсталь», «Спартак» и «Витязь».

Ранее в результате обмена на денежную компенсацию с ХК «Сибирь» состав «Адмирала» пополнил нападающий Оскар Булавчук.

Материалы по теме
Официально
«Сибирь» обменяла нападающего Оскара Булавчука в «Адмирал»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android