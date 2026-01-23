«Он «засиделся», а его методики чуть устарели». Артюхин — об уходе Скопинцева из «Динамо»

Бывший нападающий клубов КХЛ Евгений Артюхин высказался об уходе тренера Андрея Скопинцева из штаба московского «Динамо».

«Очень много нюансов у «Динамо». Большинство — да, лидеры просели по набранным очкам. Макс Комтуа не в тех бомбардирских кондициях, какие были в прошлом сезоне. Скопинцев — отличный, хороший тренер, но кажется, что он, как иногда говорят про игроков, «засиделся», а его методики, судя по рассказам ребят, чуть устарели. Игра меняется, подходы меняются. Если ты не меняешься — то ситуация не улучшается», — приводит слова Артюхина сайт КХЛ.

На данный момент московское «Динамо» занимает пятое место в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.