«Сколько я играл, все говорили, что России не хватает». Зайцев — об отстранении от ИИХФ

Защитник СКА Никита Зайцев отреагировал на решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) продлить отстранение сборной России по хоккею от международных турниров.

«Негативно отношусь к этому. Думаю, что все атлеты мира так же относятся — американцы, канадцы те же. Сколько я играл, все говорили, что России не хватает. Глупость полная», — приводит слова Зайцева Metaratings.

Напомним, сборную России отстранили от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея весной 2022 года после начавшейся на территории Украины специальной военной операции.

Ранее Федерация хоккея России выступила с официальным заявлением касательно решения Международной федерации хоккея не допускать национальные команды России до международных соревнований.