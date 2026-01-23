Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Виктор Антипин перешёл из «Лады» в «Амур»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Виктор Антипин перешёл из «Лады» в «Амур»
Комментарии

«Лада» обменяла защитника Виктора Антипина в хабаровский «Амур». Взамен тольяттинский клуб получил денежную компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба команды из Тольятти.

«Антипин провёл в составе «Лады» 23 матча и набрал 3 (0+3) очка. Благодарим Виктора за игру и желаем успешного продолжения карьеры!» — сказано в сообщении «Лады».

Антипин является воспитанником хоккейной школы магнитогорского «Металлурга». В КХЛ дебютировал в сезоне-2010/2011, провёл в лиге 766 матчей и набрал 238 (78+160) очков. В составе «Металлурга» Антипин стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016), также является серебряным (2015) и дважды бронзовым призёром чемпионатов мира.

Материалы по теме
Видео
«Лада» всухую обыграла «Барыс» в домашнем матче
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android