Двукратный обладатель Кубка Гагарина Виктор Антипин перешёл из «Лады» в «Амур»

«Лада» обменяла защитника Виктора Антипина в хабаровский «Амур». Взамен тольяттинский клуб получил денежную компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба команды из Тольятти.

«Антипин провёл в составе «Лады» 23 матча и набрал 3 (0+3) очка. Благодарим Виктора за игру и желаем успешного продолжения карьеры!» — сказано в сообщении «Лады».

Антипин является воспитанником хоккейной школы магнитогорского «Металлурга». В КХЛ дебютировал в сезоне-2010/2011, провёл в лиге 766 матчей и набрал 238 (78+160) очков. В составе «Металлурга» Антипин стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016), также является серебряным (2015) и дважды бронзовым призёром чемпионатов мира.