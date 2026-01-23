Игрок «Северстали» Лишка назвал запоминающуюся фразу Разина

Капитан «Северстали» Адам Лишка рассказал подробности выступлений за череповецкий клуб под руководством Андрея Разина.

– Вспомнишь какой-нибудь интересный случай или разговор с Разиным?

– Их было очень много. Андрей Владимирович проводил индивидуальные беседы со всеми игроками, он настоящий мотиватор. Многому у него научился, когда в моей игре что-то шло не так. Тогда я понял, что нужно начинать с себя, а не обвинять других. Разин всегда говорил: «Поверни пальчиком на себя». Это осталось у меня в памяти. Да, в плей-офф с Андреем Владимировичем мы не смогли пройти дальше первого раунда, но всегда были близки к успеху, – приводит слова Лишки Metaratings.

Словак выступает за «Северсталь» с 2019 года. Разин тренировал череповчан с 2018-го по 2023-й. Команда при нём трижды пробивались в плей-офф, однако вылетала в первом раунде.