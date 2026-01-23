Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Находимся не там, где хотелось бы». Защитник СКА Сапего — о турнирном положении команды

«Находимся не там, где хотелось бы». Защитник СКА Сапего — о турнирном положении команды
Комментарии

Защитник СКА Сергей Сапего высказался о положении команды в турнирной таблице КХЛ. СКА проиграл «Спартаку» (1:2), потерпев третье поражение подряд. Армейцы идут на восьмом месте Западной конференции, набрав 53 очка в 46 матчах.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 января 2026, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Спартак
Москва
1:0 Недопёкин (Сапего, Поляков) – 03:04 (5x5)     1:1 Коростелёв (Локхарт, Соловьёв) – 52:42 (5x5)     1:2 Пивчулин (Тодд, Мальцев) – 57:06 (5x5)    

– Почему упустили преимущество в концовке матча?
– Две нелепые ошибки, проиграли сами себе. По игре всё здорово было, просто где-то не хватило концентрации, поэтому такой результат.

– Третье поражение кряду. Это так от проигрыша «Сочи» отойти не можете?
– Нужно просто выйти на победный путь, не смотреть назад, какие игры были. Двигаемся вперёд, назад не оглядываемся. Сейчас осталось не так много матчей, чтобы набрать очки, поэтому будем стараться выполнять всё, что от нас требуют.

– Текущее восьмое место на Западе давит на команду?
– Понятно, что мы находимся не там, где хотелось бы. Нужно стараться работать, чтобы быть выше. У нас всё для этого есть, осталось только выйти на победную тропу.

– Что нужно добавить, чтобы как раз выйти на эту победную тропу?
– В агрессии, наверное, добавить. Мало забрасываем сейчас, с одним голом сложно побеждать. Нужно больше лезть на ворота, больше бросать, забивать – и тогда будет победный результат.

– Важно ли для СКА забраться в топ-4 и иметь преимущество своей площадки в первом раунде плей-офф?
– Да, конечно. Каждый хочет забраться повыше и начинать дома, поэтому будем прилагать все усилия, чтобы финишировать в топ-4, – приводит слова Сапего «Спорт день за днём».

Материалы по теме
СКА впервые в КХЛ проиграл «Спартаку» четыре матча подряд
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android