«Находимся не там, где хотелось бы». Защитник СКА Сапего — о турнирном положении команды

Защитник СКА Сергей Сапего высказался о положении команды в турнирной таблице КХЛ. СКА проиграл «Спартаку» (1:2), потерпев третье поражение подряд. Армейцы идут на восьмом месте Западной конференции, набрав 53 очка в 46 матчах.

– Почему упустили преимущество в концовке матча?

– Две нелепые ошибки, проиграли сами себе. По игре всё здорово было, просто где-то не хватило концентрации, поэтому такой результат.

– Третье поражение кряду. Это так от проигрыша «Сочи» отойти не можете?

– Нужно просто выйти на победный путь, не смотреть назад, какие игры были. Двигаемся вперёд, назад не оглядываемся. Сейчас осталось не так много матчей, чтобы набрать очки, поэтому будем стараться выполнять всё, что от нас требуют.

– Текущее восьмое место на Западе давит на команду?

– Понятно, что мы находимся не там, где хотелось бы. Нужно стараться работать, чтобы быть выше. У нас всё для этого есть, осталось только выйти на победную тропу.

– Что нужно добавить, чтобы как раз выйти на эту победную тропу?

– В агрессии, наверное, добавить. Мало забрасываем сейчас, с одним голом сложно побеждать. Нужно больше лезть на ворота, больше бросать, забивать – и тогда будет победный результат.

– Важно ли для СКА забраться в топ-4 и иметь преимущество своей площадки в первом раунде плей-офф?

– Да, конечно. Каждый хочет забраться повыше и начинать дома, поэтому будем прилагать все усилия, чтобы финишировать в топ-4, – приводит слова Сапего «Спорт день за днём».