Главная Хоккей Новости

Генменеджер «Сан-Хосе» высказался о переводе Игоря Чернышова в АХЛ

Генменеджер «Сан-Хосе» высказался о переводе Игоря Чернышова в АХЛ
Генеральный менеджер «Сан-Хосе Шаркс» Майк Грир прокомментировал перевод российского нападающего Игоря Чернышова в АХЛ.

«У нас возвращаются травмированные хоккеисты. Возможно, последуют некоторые изменения в составе в течение следующей недели или 10 дней. Черни нужно продолжать играть. Тем более скоро перерыв на Олимпиаду. Для его развития важно продолжать играть в хоккей. Он показал, что может играть здесь и быть важным игроком.

Мы ожидаем, что он вернётся в АХЛ и продолжит с того места, на котором остановился, будет продолжать играть и работать над тем, над чем нужно по мнению тренерского штаба», – приводит слова Грира San Jose Hockey Now.

В нынешнем сезоне 20-летний форвард провёл 15 матчей в НХЛ и набрал 11 (3+8) очков при полезности «+2».

