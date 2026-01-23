Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Ак Барс» подписал новый контракт с защитником Лямкиным до 2029 года

«Ак Барс» подписал новый контракт с защитником Лямкиным до 2029 года
Комментарии

«Ак Барс» подписал новый контракт с защитником Никитой Лямкиным, сообщает пресс-служба казанского клуба. Соглашение с игроком действует до конца сезона-2028/2029.

«Никита – ведущий защитник КХЛ, лидер «Ак Барса» и командообразующий игрок. Он обладает уникальным сочетанием качеств, одинаково хорошо может играть и в защите, и в нападении, готов к любой роли на льду. К тому же выигрывал здесь Кубок Гагарина и прекрасно знает, что такое «Ак Барс» для Казани и Татарстана.

Мы очень рады, что сам Никита был заинтересован в продолжении карьеры в «Ак Барсе». Это позволило нам подписать контракт на три года, который даёт клубу стабильность и возможность комфортно выстраивать будущее команды», — приводит слова генерального менеджера «Ак Барса» Марата Валиуллина пресс-служба клуба.

29-летний хоккеист провёл 41 матч в текущем сезоне, отметившись тремя заброшенными шайбами и 22 результативными передачами. Всего на счету Лямкина 615 игр в КХЛ и 161 (25+136) очко. За казанский клуб Никита выступает с 2017 года.

Материалы по теме
Худший легионер КХЛ мешает молодёжи «Ак Барса»? У канадца Биро один гол за полгода в лиге
Худший легионер КХЛ мешает молодёжи «Ак Барса»? У канадца Биро один гол за полгода в лиге
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android