Лямкин высказался о своём новом контракте с «Ак Барсом»

Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин прокомментировал заключение нового контракта с казанским клубом до 2029 года.

«Когда «Ак Барс» предлагает контракт на три года, долго не думаешь. Казань для меня стала домом, я провёл здесь девять сезонов, выигрывал Кубок Гагарина и давно понял, что хочу провести здесь всю карьеру. Очень рад и благодарен клубу и болельщикам за доверие, которое теперь должен оправдать», — приводит слова Лямкина пресс-служба клуба.

29-летний хоккеист провёл 41 матч в текущем сезоне, отметившись тремя заброшенными шайбами и 22 результативными передачами. Всего на счету Лямкина 615 игр в КХЛ и 161 (25+136) очко. За казанский клуб Никита выступает с 2017 года.