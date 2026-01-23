Стало известно, какую сумму получил «Спартак» после крупного обмена с «Амуром»

Как стало известно «Чемпионату», московский «Спартак» получил 25 млн рублей после крупного обмена с «Амуром».

В результате сделки состав хабаровской команды пополнили нападающие Иван Воробьёв и Григорий Кузьмин. В «Спартак», в свою очередь, отправился форвард Игнат Коротких, а также денежная компенсация. Сумма компенсации составила 25 млн рублей.

Воспитанник хабаровского хоккея, 23-летний Коротких, всего в КХЛ провёл 142 матча, набрав 50 (19+31) очков. В текущем сезоне форвард сыграл 41 встречу, где записал на свой счёт 21 (9+12) очко.

За два предыдущих сезона в составе «Витязя» 23-летний Воробьёв провёл 93 матча в КХЛ, набрав 42 (24+18) очка, а также признавался лучшим новичком месяца в лиге. В текущем чемпионате провёл за москвичей 10 игр и набрал 2 (1+1) очка.

22-летний Григорий Кузьмин в прошлом сезоне провёл 37 матчей в СКА и набрал 21 (8+13) очко, а также 14 (2+12) очков за 11 встреч в ВХЛ. В нынешнем сезоне он забросил семь шайб и отдал столько же голевых передач за воскресенский «Химик».