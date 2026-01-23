Скидки
Евгений Малкин и Сидни Кросби установили уникальный рекорд «Питтсбурга»

Комментарии

Нападающие «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин и Сидни Кросби установили рекорд клуба по количеству матчей, в которых оба забивают. Форварды отметились заброшенными шайбами в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз» (6:2).

НХЛ — регулярный чемпионат
23 января 2026, пятница. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 6
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Манта (Бразо, Клифтон) – 02:20     0:2 Манта (Бразо, Кулак) – 02:42     0:3 Кросби (Ши, Сент-Айвани) – 02:57     1:3 Уолман (Янмарк) – 25:19 (sh)     1:4 Ракелль (Малкин, Раст) – 32:29     1:5 Малкин – 34:27     1:6 Чинахов (Новак, Сент-Айвани) – 42:50     2:6 Савуа (Бушар, Экхольм) – 53:57    

Как сообщает пресс-служба лиги, статистика «пингвинов» составляет 117 побед, 10 поражений и семь ничьих в матчах, в которых Малкин и Кросби забивают.

В нынешнем сезоне на счету 39-летнего россиянина 35 игр и 39 (12+27) очков при показателе полезности «+15». 38-летний канадец провёл 50 матчей, в которых заработал 57 (27+30) очков при показателе полезности «+4».

На данный момент «Питтсбург» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции с 61 очком после 50 встреч.

