Евгений Малкин и Сидни Кросби установили уникальный рекорд «Питтсбурга»
Поделиться
Нападающие «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин и Сидни Кросби установили рекорд клуба по количеству матчей, в которых оба забивают. Форварды отметились заброшенными шайбами в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз» (6:2).
НХЛ — регулярный чемпионат
23 января 2026, пятница. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 6
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Манта (Бразо, Клифтон) – 02:20 0:2 Манта (Бразо, Кулак) – 02:42 0:3 Кросби (Ши, Сент-Айвани) – 02:57 1:3 Уолман (Янмарк) – 25:19 (sh) 1:4 Ракелль (Малкин, Раст) – 32:29 1:5 Малкин – 34:27 1:6 Чинахов (Новак, Сент-Айвани) – 42:50 2:6 Савуа (Бушар, Экхольм) – 53:57
Как сообщает пресс-служба лиги, статистика «пингвинов» составляет 117 побед, 10 поражений и семь ничьих в матчах, в которых Малкин и Кросби забивают.
В нынешнем сезоне на счету 39-летнего россиянина 35 игр и 39 (12+27) очков при показателе полезности «+15». 38-летний канадец провёл 50 матчей, в которых заработал 57 (27+30) очков при показателе полезности «+4».
На данный момент «Питтсбург» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции с 61 очком после 50 встреч.
Комментарии
- 23 января 2026
-
18:04
-
17:42
-
17:24
-
17:12
-
17:02
-
17:00
-
16:40
-
16:12
-
15:47
-
15:33
-
15:19
-
15:00
-
14:38
-
14:31
-
14:13
-
13:50
-
13:32
-
13:28
-
13:24
-
13:22
-
13:03
-
12:52
-
12:28
-
12:10
-
11:50
-
11:32
-
11:11
-
10:49
-
10:30
-
10:18
-
10:00
-
09:50
-
09:44
-
09:30
-
09:25