Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Руа — о драке Бобровского: это вызвало у меня некоторые воспоминания

Руа — о драке Бобровского: это вызвало у меня некоторые воспоминания
Комментарии

Бывший вратарь Патрик Руа, ныне являющийся главным тренером «Нью-Йорк Айлендерс», прокомментировал драку голкиперов Сергея Бобровского и Алекса Недельковича в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Флоридой Пантерз» и «Сан-Хосе Шаркс» (1:4).

НХЛ — регулярный чемпионат
20 января 2026, вторник. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
1 : 4
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Смит (Лильегрен, Веннберг) – 20:50     0:2 Деарне (Чернышов, Миса) – 22:41     0:3 Ферраро (Чернышов, Миса) – 26:12     1:3 Луостаринен (Экблад) – 40:43     1:4 Гудроу – 57:21    

«Это вызвало у меня некоторые воспоминания. Честно говоря, я бы, наверное, предпочёл этого не делать. Возможно, я стал старше, не знаю. Но понимаю, что он [Бобровский] пытался сделать», – приводит слова Руа Sportsnet.

Данная стычка стала первой дракой вратарей в лиге за последние шесть лет. Тогда сцепились Кэм Тэлбот и Майк Смит. В ходе карьеры в НХЛ сам Руа дрался дважды – с Майком Верноном 3 марта 1997 года и Крисом Осгудом 1 апреля 1998 года.

Материалы по теме
Что это вообще было?! Бобровский ПОДРАЛСЯ с вратарём «Сан-Хосе»
Видео
Что это вообще было?! Бобровский ПОДРАЛСЯ с вратарём «Сан-Хосе»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android