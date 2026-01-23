Руа — о драке Бобровского: это вызвало у меня некоторые воспоминания

Бывший вратарь Патрик Руа, ныне являющийся главным тренером «Нью-Йорк Айлендерс», прокомментировал драку голкиперов Сергея Бобровского и Алекса Недельковича в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Флоридой Пантерз» и «Сан-Хосе Шаркс» (1:4).

«Это вызвало у меня некоторые воспоминания. Честно говоря, я бы, наверное, предпочёл этого не делать. Возможно, я стал старше, не знаю. Но понимаю, что он [Бобровский] пытался сделать», – приводит слова Руа Sportsnet.

Данная стычка стала первой дракой вратарей в лиге за последние шесть лет. Тогда сцепились Кэм Тэлбот и Майк Смит. В ходе карьеры в НХЛ сам Руа дрался дважды – с Майком Верноном 3 марта 1997 года и Крисом Осгудом 1 апреля 1998 года.