Руа — о драке Бобровского: это вызвало у меня некоторые воспоминания
Поделиться
Бывший вратарь Патрик Руа, ныне являющийся главным тренером «Нью-Йорк Айлендерс», прокомментировал драку голкиперов Сергея Бобровского и Алекса Недельковича в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Флоридой Пантерз» и «Сан-Хосе Шаркс» (1:4).
НХЛ — регулярный чемпионат
20 января 2026, вторник. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
1 : 4
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Смит (Лильегрен, Веннберг) – 20:50 0:2 Деарне (Чернышов, Миса) – 22:41 0:3 Ферраро (Чернышов, Миса) – 26:12 1:3 Луостаринен (Экблад) – 40:43 1:4 Гудроу – 57:21
«Это вызвало у меня некоторые воспоминания. Честно говоря, я бы, наверное, предпочёл этого не делать. Возможно, я стал старше, не знаю. Но понимаю, что он [Бобровский] пытался сделать», – приводит слова Руа Sportsnet.
Данная стычка стала первой дракой вратарей в лиге за последние шесть лет. Тогда сцепились Кэм Тэлбот и Майк Смит. В ходе карьеры в НХЛ сам Руа дрался дважды – с Майком Верноном 3 марта 1997 года и Крисом Осгудом 1 апреля 1998 года.
Материалы по теме
Комментарии
- 23 января 2026
-
19:48
-
19:16
-
18:54
-
18:36
-
18:04
-
17:42
-
17:24
-
17:12
-
17:02
-
17:00
-
16:40
-
16:12
-
15:47
-
15:33
-
15:19
-
15:00
-
14:38
-
14:31
-
14:13
-
13:50
-
13:32
-
13:28
-
13:24
-
13:22
-
13:03
-
12:52
-
12:28
-
12:10
-
11:50
-
11:32
-
11:11
-
10:49
-
10:30
-
10:18
-
10:00