Черкас прокомментировал решение «Рейнджерс» не продлевать контракт с Панариным

Бывший тренер СКА Сергей Черкас высказался об отказе «Нью-Йорк Рейнджерс» продлевать контракт с российским нападающим Артемием Панариным. Соглашение игрока и клуба истекает в конце текущего сезона.

«Не думаю, что Панарин прямо не нужен «Рейнджерс». Просто НХЛ – это бизнес. Пока Панарин ещё звездит, его можно выгодно обменять или продать. Думаю, его непродление связано только с этим. А не с тем, что он как-то слабо играет или ещё что-то. Пока у него есть имя, пока он в хорошем состоянии, клуб хочет получить выгоду. Так бывает, это бизнес», — приводит слова Черкаса Vprognoze.

34-летний форвард перешел в «Рейнджерс» в 2019 году из «Коламбус Блю Джекетс». В нынешнем сезоне на счету Панарина 56 (19+37) очков в 50 матчах.

