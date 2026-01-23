Скидки
Голкипер «Лады» Трушков установил клубный рекорд по продолжительности «сухой» серии в КХЛ

Комментарии

Голкипер «Лады» Александр Трушков установил рекорд клуба по продолжительности серии без пропущенных шайб в КХЛ, сообщает пресс‑служба лиги. По итогам первого периода матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» «сухая» серия вратаря достигла 150 минут и 14 секунд.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 января 2026, пятница. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
3-й период
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Сёмин (Тянулин, Савчук) – 13:47 (5x5)     2:0 Сетдиков (Морозов, Романов) – 21:41 (5x4)     2:1 Мамин (Адамчук, Подъяпольский) – 33:08 (5x5)    

Предыдущий рекорд принадлежал Василию Кошечкину – 148 минут и 2 секунды в сезоне-2008/2009.

В нынешнем сезоне 29-летний Трушков провёл 20 матчей, в которых одержал четыре победы при коэффициенте надёжности 3,23 и 90,6% отражённых бросков.

На данный момент «Лада» занимает последнее, 11-е место, в турнирной таблице Западной конференции с 34 очками после 48 игр.

Новости. Хоккей
