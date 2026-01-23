Илья Сорокин является главным претендентом на «Везину» по версии The Hockey News

The Hockey News представил список претендентов на «Везина Трофи» — приза лучшему вратарю лиги по итогам регулярного чемпионата. Возглавил рейтинг российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин. Также в список вошёл вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский.

Полностью топ-5 выглядит следующим образом:

1. Илья Сорокин («Айлендерс»);

2. Логан Томпсон («Вашингтон Кэпиталз»);

3. Спенсер Найт («Чикаго Блэкхоукс»);

4. Андрей Василевский («Тампа»);

5. Скотт Уэджвуд («Колорадо Эвеланш»).

В нынешнем сезоне Сорокин провёл 30 матчей, в 16 из которых одержал победу при коэффициенте надёжности 2,51 и 91,3% отражённых бросков. Также на счету Ильи пяти игр «на ноль».