Хоккей

Илья Сорокин является главным претендентом на «Везину» по версии The Hockey News

Илья Сорокин является главным претендентом на «Везину» по версии The Hockey News
Комментарии

The Hockey News представил список претендентов на «Везина Трофи» — приза лучшему вратарю лиги по итогам регулярного чемпионата. Возглавил рейтинг российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин. Также в список вошёл вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский.

Полностью топ-5 выглядит следующим образом:

1. Илья Сорокин («Айлендерс»);
2. Логан Томпсон («Вашингтон Кэпиталз»);
3. Спенсер Найт («Чикаго Блэкхоукс»);
4. Андрей Василевский («Тампа»);
5. Скотт Уэджвуд («Колорадо Эвеланш»).

В нынешнем сезоне Сорокин провёл 30 матчей, в 16 из которых одержал победу при коэффициенте надёжности 2,51 и 91,3% отражённых бросков. Также на счету Ильи пяти игр «на ноль».

