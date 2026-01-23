Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Лада – Динамо М, результат матча 23 января 2026 года, счет 2:1, КХЛ 2025/2026

Московское «Динамо» уступило «Ладе», тольяттинцы одержали третью победу подряд
Комментарии

Сегодня, 23 января, в Тольятти завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Лада» принимала московское «Динамо». Победу в игре, проходившей на стадионе «Лада-Арена», одержали хозяева со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 января 2026, пятница. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Сёмин (Тянулин, Савчук) – 13:47 (5x5)     2:0 Сетдиков (Морозов, Романов) – 21:41 (5x4)     2:1 Мамин (Адамчук, Подъяпольский) – 33:08 (5x5)    

На 14-й минуте защитник «Лады» Владислав Сёмин забил первый гол. На 22-й минуте нападающий Никита Сетдиков удвоил преимущество тольяттинцев. На 34-й минуте форвард Максим Мамин отыграл одну шайбу «Динамо» и установил окончательный счёт — 2:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Таким образом, «Лада» одержала третью победу подряд.

В следующем матче тольяттинский клуб вновь сыграет с бело-голубыми в Москве 26 января.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Голкипер «Лады» Трушков установил клубный рекорд по продолжительности «сухой» серии в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android