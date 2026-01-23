Московское «Динамо» уступило «Ладе», тольяттинцы одержали третью победу подряд

Сегодня, 23 января, в Тольятти завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Лада» принимала московское «Динамо». Победу в игре, проходившей на стадионе «Лада-Арена», одержали хозяева со счётом 2:1.

На 14-й минуте защитник «Лады» Владислав Сёмин забил первый гол. На 22-й минуте нападающий Никита Сетдиков удвоил преимущество тольяттинцев. На 34-й минуте форвард Максим Мамин отыграл одну шайбу «Динамо» и установил окончательный счёт — 2:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Таким образом, «Лада» одержала третью победу подряд.

В следующем матче тольяттинский клуб вновь сыграет с бело-голубыми в Москве 26 января.