Форвард «Коламбуса» Чарли Койл провёл 1000-й матч в НХЛ

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Чарли Койл провёл 1000-й матч в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. Юбилейной для форварда стала игра с «Даллас Старз» (1:0).

В нынешнем сезоне 33-летний Койл провёл 50 матчей, в которых отметился 10 заброшенными шайбами и 20 результативными передачами. Всего в активе Чарли 515 (199+316) очков за 1000 матчей в регулярках.

На данный момент «Коламбус» занимает 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 53 очка в 50 встречах. В следующем матче «жакеты» примут «Тампа-Бэй Лайтнинг». Игра состоится в ночь на 25 января и начнётся в 3:00 мск.