Евгений Кузнецов выложил совместное фото с Ильёй Самсоновым

Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов в социальных сетях опубликовал совместное фото с вратарём «Сочи» Ильёй Самсоновым.

Фото: Личный архив Евгения Кузнецова

Хоккеисты вместе выступали за «Вашингтон Кэпиталз» в Национальной хоккейной лиге с 2019-го по 2022-й.

После перехода в уфимский клуб 33-летний Евгений Кузнецов сыграл пять матчей, в которых забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи. Всего в нынешнем сезоне у форварда 20 игр и 12 (2+10) очков. На счету 28-летнего Ильи Самсонова 11 матчей, в которых он одержал три победы при показателе надёжности 3,21 и 90,8% отражённых бросков. Также Илья провёл одну игру «на ноль».