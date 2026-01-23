Скидки
Паньотта: «Каролина» готова обменять Никишина, если получится заполучить суперзвезду

Комментарии

Инсайдер Дэвид Паньотта высказался о будущем российского защитника Александра Никишина в «Каролине Харрикейнз».

«Что касается «Харрикейнз», у них есть очень хороший молодой защитник Александр Никишин. Насколько я понимаю, если появится возможность заполучить звезду, суперзвезду, контракт которой можно контролировать… Они будут готовы его обменять», — сказал Паньотта в эфире Sportsnet Today.

В нынешнем сезоне 24-летний защитник провёл 50 матчей, в которых отметился шестью заброшенными шайбами и 14 результативными передачами при показателе полезности «+12». Для Александра это первый сезон в Национальной хоккейной лиге. Хоккеист был выбран «Каролиной» в третьем раунде под общим 69-м номером на драфте НХЛ 2020 года.

