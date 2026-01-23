Скидки
Главная Хоккей Новости

«Нас подвела дисциплина». Козлов — о поражении московского «Динамо» от «Лады»

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов прокомментировал поражение от «Лады» (1:2) и заявил, что бело-голубых в этом матче подвела дисциплина.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 января 2026, пятница. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Сёмин (Тянулин, Савчук) – 13:47 (5x5)     2:0 Сетдиков (Морозов, Романов) – 21:41 (5x4)     2:1 Мамин (Адамчук, Подъяпольский) – 33:08 (5x5)    

— Сегодня нас подвела дисциплина. Мы нахватали много дешёвых удалений и пропустили два гола, потом уже тяжело было отыгрываться. У «Лады» и вратарь хорошо играл, и оборона правильно действовала. У нас были моменты, но не забили, поэтому такой результат.

— Вы перешли на игру в три звена, в том числе посадили Макса Комтуа. Это связано с дисциплиной или с игрой в целом? Как считаете, это помогло?
— Да, из-за дисциплины. Макс заработал два ненужных удаления. Перешли на три звена, потому что нужно было отыгрываться, — приводит слова Козлова пресс-служба «Динамо».

