«Нас подвела дисциплина». Козлов — о поражении московского «Динамо» от «Лады»

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов прокомментировал поражение от «Лады» (1:2) и заявил, что бело-голубых в этом матче подвела дисциплина.

— Сегодня нас подвела дисциплина. Мы нахватали много дешёвых удалений и пропустили два гола, потом уже тяжело было отыгрываться. У «Лады» и вратарь хорошо играл, и оборона правильно действовала. У нас были моменты, но не забили, поэтому такой результат.

— Вы перешли на игру в три звена, в том числе посадили Макса Комтуа. Это связано с дисциплиной или с игрой в целом? Как считаете, это помогло?

— Да, из-за дисциплины. Макс заработал два ненужных удаления. Перешли на три звена, потому что нужно было отыгрываться, — приводит слова Козлова пресс-служба «Динамо».