Новый тренер «Шанхая» стал героем вкладышей — клуб обыграл его фамилию в стиле Love is…

Комментарии

Пресс-служба «Шанхайских Драконов» представила девять цитат нового главного тренера команды Митча Лава в стиле жевательной резинки с вкладышами Love is..., обыграв фамилию специалиста.

«Держите нашу коллекцию вкладышей Love is… Она между прочим авторская — состоит полностью из цитат главного тренера «Шанхай Дрэгонс», — говорится в посте.

Китайский клуб официально объявил о назначении канадского специалиста 17 января. Контракт с 41-летним тренером заключён до конца сезона-2026/2027. С июля 2023 года Лав работал помощником главного тренера «Вашингтон Кэпиталз». В сентябре 2025 года клуб отстранил специалиста от работы, а в октябре освободил от должности.

