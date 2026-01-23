Скидки
Главный тренер «Лады»: «Динамо» — это всегда главный раздражитель для нашей команды

Комментарии

Главный тренер «Лады» Павел Десятков высказался о победе над московским «Динамо» (2:1) и назвал бело-голубых главным раздражителем тольяттинской команды.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 января 2026, пятница. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Сёмин (Тянулин, Савчук) – 13:47 (5x5)     2:0 Сетдиков (Морозов, Романов) – 21:41 (5x4)     2:1 Мамин (Адамчук, Подъяпольский) – 33:08 (5x5)    

— Тяжёлый матч. Хороший соперник, с которым нельзя удаляться, имеющий шикарное большинство. Что сегодня мы и старались делать – нивелировать их большинство.

— Завершили домашнюю серию, и в её конце особенно тяжело концентрацию сохранять. Можно хотя бы аккуратно сказать, что постепенно удаётся приходить к той игре, к той самоотдаче игроков, которую хочется видеть?
— Сейчас на фоне побед, конечно, это всё выходит на первый план. Хочется этим и похвастаться, и, опять же, ссылаться, но я этого делать не буду. Ещё есть игры впереди, ещё есть работа. И поэтому нам нужно продолжать трудиться.

— Матчи с «Динамо» всегда, в первую очередь, для болельщиков «Лады» принципиальные. Прочувствовали, наверное, сегодня те эмоции, которые были. Ну и, возможно, у вас всё-таки есть еще какое-то чувство из 90-х, именно в матчах с «Динамо»? Понятно, что разные уровни у команд, но тем не менее каждый матч он такой, эмоциональный, наверное?
— Да при чём тут уровни? Тут, находясь в одной лиге, грубо говоря, об уровне говорить нет смысла. Именно напряжение моё внутреннее или наше внутреннее напряжение, нашего поколения… Но сейчас уже сменилось два-три поколения болельщиков, наверное, 90-е уже остались далеко позади.

Хорошо, что вы напоминаете им об этом. Мы видим ролики, которые выкладывают с игр «Лады», и с «Динамо», и с другими клубами. Считаю, что нельзя этого забывать. Обязательно нужно помнить историю клуба, знать её. Ну а «Динамо» есть «Динамо» – для «Лады» всегда раздражитель. Наверное, это раздражитель номер один из всей лиги. И я, наверное, не слукавлю, если так скажу. И для меня в том числе.

— Сегодня отсутствовали Граовац и Юрчо. С чем связано?
— Мы не можем всех поставить в состав. Он у нас ограничен — всего 20 человек в заявке, причём два молодых. Поэтому выбираем. Кто, мы считаем, более готов, кто к этой игре именно будет полезен. Дальше – посмотрим, — приводит слова Десяткова пресс-служба «Лады».

