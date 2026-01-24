«Калгари» — «Вашингтон»: онлайн-трансляция матча НХЛ-2025/2026 начнётся в 5:00 мск

В ночь на 24 января продолжится регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. В Калгари (Канада) состоится встреча между «Калгари Флэймз» и «Вашингтон Кэпиталз». Матч на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» начнётся в 5:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 24 января 2026, суббота. 05:00 МСК Калгари Флэймз Калгари Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Это будет первая игра между командами из двух запланированных в текущей регулярке. На данный момент у «Флэймз» два поражения подряд, а у «Кэпиталз» серия из четырёх поражений.

«Калгари» провёл 50 встреч, в которых набрал 47 очков и расположился на 14-м месте в турнирной таблице Западной конференции. «Вашингтон» с 54 очками после 51 матча находится на 13-й строчке Восточной конференции.