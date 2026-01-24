«Калгари» — «Вашингтон»: онлайн-трансляция матча НХЛ-2025/2026 начнётся в 5:00 мск

Скидки
Главная Хоккей Новости

Калгари Флэймз — Вашингтон Кэпиталз: онлайн-трансляция матча НХЛ-2025/2026 начнется в 5:00 мск

В ночь на 24 января продолжится регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. В Калгари (Канада) состоится встреча между «Калгари Флэймз» и «Вашингтон Кэпиталз». Матч на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» начнётся в 5:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 января 2026, суббота. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Это будет первая игра между командами из двух запланированных в текущей регулярке. На данный момент у «Флэймз» два поражения подряд, а у «Кэпиталз» серия из четырёх поражений.

«Калгари» провёл 50 встреч, в которых набрал 47 очков и расположился на 14-м месте в турнирной таблице Западной конференции. «Вашингтон» с 54 очками после 51 матча находится на 13-й строчке Восточной конференции.

Календарь НХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица НХЛ сезона-2025/2026
