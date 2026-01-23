Берюбе травмировался в спортзале, у тренера «Торонто» синяк под глазом и швы на лбу

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Крэйг Берюбе получил травму в спортзале. Теперь у специалиста синяк под глазом и несколько швов на лбу.

Фото: Кадр из видео Toronto Maple Leafs

В качестве главного тренера 60-летний Берюбе также работал с «Филадельфией Флайерз» и «Сент-Луис Блюз», с последними канадский специалист стал обладателем Кубка Стэнли в 2019 году. Берюбе возглавил «Торонто» в 2024 году. Будучи игроком он провёл 17 сезонов в НХЛ в составе «Филадельфии», «Мэйпл Лифс», «Калгари Флэймз», «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Айлендерс».

На данный момент «Торонто» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции с 57 очками после 50 матчей.