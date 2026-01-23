Результаты матчей КХЛ на 23 января 2026 года

Сегодня, 23 января, состоялся один матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 23 января 2026 года:

«Лада» – «Динамо» М — 2:1.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 66 очками после 49 матчей возглавляет череповецкая «Северсталь». Первое место Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 76 очков после 47 игр.

Завтра, 24 января, в лиге состоятся семь встреч.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.