Результаты матчей ВХЛ на 23 января 2026 года

Сегодня, 23 января, состоялись пять матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 23 января 2026 года:

«Молот» – «Сокол» — 3:4 Б;

«Торпедо-Горький» – «Омские Крылья» — 2:1;

«Звезда» – «Рубин» — 1:3;

«Химик» – «Зауралье» — 3:1;

«Олимпия» – «Металлург» Нк — 3:4 Б.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 78 очков в 46 матчах. Второе место занимает «Югра» с 74 очками после 46 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (63 очка в 42 матчах).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.