Результаты матчей МХЛ на 23 января 2026 года

Сегодня, 23 января, состоялись семь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 23 января 2026 года:

«Омские Ястребы» – «Снежные Барсы» — 6:1;

«Мамонты Югры» – «Сибирские Снайперы» — 4:5 ОТ;

МХК «Спартак» – «СКА-1946» — 4:3 ОТ;

«Реактор» – МХК «Молот» — 1:3;

«АКМ-Юниор» – Академия Михайлова — 1:6;

«Крылья Советов» – «Тайфун» — 4:2;

МХК «Атлант» – МХК «Динамо» СПб — 3:2.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 71 очком после 40 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 65 очков после 45 матчей.