Появились новые подробности по будущему Артемия Панарина в НХЛ

Журналист и инсайдер Фрэнк Серавалли сообщил что нападающий «Нью‑Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин готов рассмотреть вариант долгосрочного контракта в случае перехода в другой клуб НХЛ.

«В лиге считают, что Панарин нацелен на длительный контракт — возможно такой, который позволил бы ему играть до 40 лет. Некоторые команды оценивают этот риск и задаются вопросом, готовы ли они отдать значительную часть потолка зарплат одному игроку. Вместе с тем он остаётся востребованным вариантом, и вне Нью‑Йорка ему, вероятно, не придётся быть первичной звездой — он может стать сильным исполнителем второго плана», — приводит слова Серавалли RMNB.

Ранее генеральный менеджер «Рейнджерс» Крис Друри объявил о предстоящей перестройке клуба, после чего форварду было сообщено, что новый контракт ему не предложат. Текущее соглашение Панарина с «Рейнджерс» действует до 30 июня и имеет кэпхит $ 11,64 млн. Отмечается, что главными претендентами на российского нападающего называются «Вашингтон Кэпиталз» и «Колорадо Эвеланш».

34-летний форвард перешел в «Рейнджерс» в 2019 году из «Коламбус Блю Джекетс». В нынешнем сезоне на счету Панарина 56 (19+37) очков в 50 матчах.

Самые высокие зарплаты в спорте: