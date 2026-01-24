Панарин возглавил рейтинг TSN среди самых желанных для обмена игроков перед дедлайном НХЛ

Канадское издание TSN опубликовало список из хоккеистов, которых могут обменять по мере приближения к дедлайну Национальной хоккейной лиги.

Лидером среди них является российский нападающий «Нью‑Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, контракт которого с клубом истекает летом 2026 года. Отмечается, что статус российского форварда настолько велик, что аналитики портала намеревались отдать Артемию все три первые позиции рейтингаю

Второе место топа занял центрфорвард «Калгари Флэймз» Назем Кадри, тройку замкнул партнёр Панарина по команде центрфорвард «Рейнджерс» Винсент Трочек. В пятёрку также попали защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Даги Хэмилтон и левый нападающий «дьяволов» Ондржей Палат.

Из российских хоккеистов в список также попал нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Илья Михеев (29-е место).

Фото: TSN

