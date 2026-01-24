Дорофеев сравнялся с Карлссоном по голам и вошёл в историю «Голден Найтс»
В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимает «Вегас Голден Найтс». На момент написания новости счёт в матче 4:3 в пользу гостей.
НХЛ — регулярный чемпионат
24 января 2026, суббота. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
3-й период
3 : 4
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Айкел (Стоун, Барбашёв) – 01:06 0:2 Колесар (Рённбьерг, Смит) – 04:31 1:2 Таварес (Нис, Маччелли) – 20:13 1:3 Дорофеев – 23:32 1:4 Боуман (Лачински, Хольц) – 25:16 2:4 Лотон (Нис) – 30:04 3:4 Макманн (Доми, Райлли) – 38:19
Российский нападающий «Голден Найтс» Павел Дорофеев забросил свою 77-ю шайбу в 199-м матче в карьере. До отметки в 200 игр в составе «Вегаса» столько же или больше голов имели лишь три игрока клуба: Макс Пачиоретти (90), Джек Айкел (82) и Уильям Карлссон (77).
В текущем сезон российский хоккеист проводит 50-й матч, на своём счету он имеет 37 очков, из которых 22 заброшенные шайбы и 16 результативных передач.
Комментарии
