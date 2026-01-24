Скидки
Хоккей

Александр Овечкин отпраздновал 600 передач Джона Карлсона в НХЛ в баре за бокалом пива



Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Дилан Строум опубликовал пост в социальных сетях, в котором звёздные хоккеисты «столичных» Александр Овечкин, Джейкоб Чикран и Джон Карлсон в баре отмечают 600 передач последнего за карьеру в НХЛ.

На фото Строум пометил всех троих стрелками, написав напротив юбиляра «600 club», а напротив Чикрана «Soon» — у Джейкоба 590 матчей за карьеру в лиге.

Фото: Соцсети Дилана Строума

Отметим, что данное мероприятие хоккеисты «Кэпиталз» провели уже в Калгари, куда прилетели на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз», который проходит в эти минуты.

Всего в нынешнем сезоне на счету 36-летнего Карлсона 40 (9+31) очков в 47 матчах. Он выступает за «Вашингтон» всю свою карьеру в сильнейшей лиге мира.


