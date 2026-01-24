Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Торонто Мэйпл Лифс — Вегас Голден Найтс, результат матча 24 января 2026, счет 3:6, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Гол Дорофеева и две передачи Барбашёва помогли «Вегасу» увезти победу из Торонто
Комментарии

В Торонто (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» потерпел поражение от «Вегас Голден Найтс» со счётом 3:6.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 января 2026, суббота. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
3 : 6
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Айкел (Стоун, Барбашёв) – 01:06     0:2 Колесар (Рённбьерг, Смит) – 04:31     1:2 Таварес (Нис, Маччелли) – 20:13     1:3 Дорофеев – 23:32     1:4 Боуман (Лачински, Хольц) – 25:16     2:4 Лотон (Нис) – 30:04     3:4 Макманн (Доми, Райлли) – 38:19     3:5 Стоун (Барбашёв) – 55:11     3:6 Стоун (Айкел, Андерссон) – 59:01    

В составе победителей дублем отметился Марк Стоун. Ещё по шайбе забросили Джек Айкел, Киган Колесар, Павел Дорофеев и Брэйден Боуман. Двумя результативными передачами отметился российский нападающий Иван Барбашёв.

У хозяев голы голы забили Джон Таварес, Скотт Лотон и Бобби Макманн.

«Вегас» набрал 62 очка и лидирует в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. «Торонто» проиграл третий матч кряду, остался с 57 очками и идёт шестым в Атлантическом дивизионе.

Турнирная таблица НХЛ
Календарь НХЛ
Материалы по теме
Русский снайпер нашёл своё призвание! Лучше Дорофеева только один человек в НХЛ
Русский снайпер нашёл своё призвание! Лучше Дорофеева только один человек в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android