Гол Дорофеева и две передачи Барбашёва помогли «Вегасу» увезти победу из Торонто
В Торонто (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» потерпел поражение от «Вегас Голден Найтс» со счётом 3:6.
НХЛ — регулярный чемпионат
24 января 2026, суббота. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
3 : 6
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Айкел (Стоун, Барбашёв) – 01:06 0:2 Колесар (Рённбьерг, Смит) – 04:31 1:2 Таварес (Нис, Маччелли) – 20:13 1:3 Дорофеев – 23:32 1:4 Боуман (Лачински, Хольц) – 25:16 2:4 Лотон (Нис) – 30:04 3:4 Макманн (Доми, Райлли) – 38:19 3:5 Стоун (Барбашёв) – 55:11 3:6 Стоун (Айкел, Андерссон) – 59:01
В составе победителей дублем отметился Марк Стоун. Ещё по шайбе забросили Джек Айкел, Киган Колесар, Павел Дорофеев и Брэйден Боуман. Двумя результативными передачами отметился российский нападающий Иван Барбашёв.
У хозяев голы голы забили Джон Таварес, Скотт Лотон и Бобби Макманн.
«Вегас» набрал 62 очка и лидирует в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. «Торонто» проиграл третий матч кряду, остался с 57 очками и идёт шестым в Атлантическом дивизионе.
