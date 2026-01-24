Гол Дорофеева и две передачи Барбашёва помогли «Вегасу» увезти победу из Торонто

В Торонто (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» потерпел поражение от «Вегас Голден Найтс» со счётом 3:6.

В составе победителей дублем отметился Марк Стоун. Ещё по шайбе забросили Джек Айкел, Киган Колесар, Павел Дорофеев и Брэйден Боуман. Двумя результативными передачами отметился российский нападающий Иван Барбашёв.

У хозяев голы голы забили Джон Таварес, Скотт Лотон и Бобби Макманн.

«Вегас» набрал 62 очка и лидирует в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. «Торонто» проиграл третий матч кряду, остался с 57 очками и идёт шестым в Атлантическом дивизионе.