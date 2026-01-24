Скидки
Главная Хоккей Новости

Гол и буллит Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Чикаго» в НХЛ

Гол и буллит Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Чикаго» в НХЛ
Комментарии

В ночь с 23 на 24 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла на льду «Юнайтед-центра» (Чикаго, США) и закончилась победой гостей по буллитам со счётом 2:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 января 2026, суббота. 03:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
1 : 2
Б
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Грин (Лардис, Мур) – 17:42     1:1 Кучеров (Хагель, Чирелли) – 38:42     1:2 Джеймс – 65:00    

За хозяев забил единственный гол Райан Грин. У гостей отличился российский нападающий Никита Кучеров. Основное время и овертайм победителя не выявили и встреча перешла в серию послематчевых буллитов, где сильнее оказались игроки «Тампы». Победный бросок на счету Доминика Джеймса. Кучеров также реализовал свою попытку.

«Тампа» продлила победную серию до трёх матчей кряду.

