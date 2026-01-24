Гол и буллит Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Чикаго» в НХЛ

В ночь с 23 на 24 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла на льду «Юнайтед-центра» (Чикаго, США) и закончилась победой гостей по буллитам со счётом 2:1.

За хозяев забил единственный гол Райан Грин. У гостей отличился российский нападающий Никита Кучеров. Основное время и овертайм победителя не выявили и встреча перешла в серию послематчевых буллитов, где сильнее оказались игроки «Тампы». Победный бросок на счету Доминика Джеймса. Кучеров также реализовал свою попытку.

«Тампа» продлила победную серию до трёх матчей кряду.