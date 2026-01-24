Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Никита Кучеров установил рекорд XXI века в НХЛ в матче с «Чикаго»

Никита Кучеров установил рекорд XXI века в НХЛ в матче с «Чикаго»
Комментарии

Звёздный российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (2:1 Б), который прошёл этой ночью. По итогам этой игры на счету россиянина стало 23 (7+16) очка с начала 2026 года, в котором он провёл к данному моменту 10 матчей. Единственным игроком за последние 30 лет, которому удалось набрать столько же очков за первые 10 матчей в году, является легендарный Марио Лемье (23 очка в 1996 и 26 в 1997).

НХЛ — регулярный чемпионат
24 января 2026, суббота. 03:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
1 : 2
Б
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Грин (Лардис, Мур) – 17:42     1:1 Кучеров (Хагель, Чирелли) – 38:42     1:2 Джеймс – 65:00    

Также в матче с «Чикаго» российский форвард отметился реализованным буллитом в послематчевой серии.

Всего в нынешнем сезоне на счету 32-летнего Кучерова 74 (25+49) очков в 45 матчах. Он выступает за «Тампу» всю свою карьеру в НХЛ.

Материалы по теме
«Одна из самых опасных сборных». В Америке думают, каким был бы состав России на Олимпиаду
«Одна из самых опасных сборных». В Америке думают, каким был бы состав России на Олимпиаду
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android