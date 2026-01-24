Никита Кучеров установил рекорд XXI века в НХЛ в матче с «Чикаго»
Звёздный российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (2:1 Б), который прошёл этой ночью. По итогам этой игры на счету россиянина стало 23 (7+16) очка с начала 2026 года, в котором он провёл к данному моменту 10 матчей. Единственным игроком за последние 30 лет, которому удалось набрать столько же очков за первые 10 матчей в году, является легендарный Марио Лемье (23 очка в 1996 и 26 в 1997).
НХЛ — регулярный чемпионат
24 января 2026, суббота. 03:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
1 : 2
Б
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Грин (Лардис, Мур) – 17:42 1:1 Кучеров (Хагель, Чирелли) – 38:42 1:2 Джеймс – 65:00
Также в матче с «Чикаго» российский форвард отметился реализованным буллитом в послематчевой серии.
Всего в нынешнем сезоне на счету 32-летнего Кучерова 74 (25+49) очков в 45 матчах. Он выступает за «Тампу» всю свою карьеру в НХЛ.
