Защитник «Далласа» Илья Любушкин получил травму и не смог продолжить матч с «Сент-Луисом»

Российский защитник «Даллас Старз» Илья Любушкин получил повреждение во втором периоде домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луис Блюз», который проходит в эти минуты.

Как сообщает пресс-служба «звёзд» в социальных сетях, россиянин получил травму нижней части тела после заблокированного броска и не вернётся на лёд в этой встрече.

Суммарно в этом матче Илья провёл на льду 7 минут и 7 секунд, проведя девять смен и заблокировав два броска.

Всего в нынешнем регулярном чемпионате на счету 31-летнего Любушкина 7 (1+6) очков в 39 матчах. Это его второй сезон в составе техасской команды. Ранее в НХЛ он защищал цвета таких клубов, как «Торонто Мэйпл Лифс», «Анахайм Дакс», «Баффало Сэйбрз» и «Аризона Койотс».