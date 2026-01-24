Защитник «Далласа» Илья Любушкин получил травму и не смог продолжить матч с «Сент-Луисом»
Российский защитник «Даллас Старз» Илья Любушкин получил повреждение во втором периоде домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луис Блюз», который проходит в эти минуты.
НХЛ — регулярный чемпионат
24 января 2026, суббота. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 2
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Джонстон (Хейсканен, Хинц) – 05:41 (pp) 1:1 Дворски (Бучневич, Кайру) – 11:30 (pp) 1:2 Бучневич (Нейборс, Фаулер) – 24:04 2:2 Дюшейн (Джонстон, Робертсон) – 27:44 (pp) 3:2 Робертсон (Хинц) – 59:00
Как сообщает пресс-служба «звёзд» в социальных сетях, россиянин получил травму нижней части тела после заблокированного броска и не вернётся на лёд в этой встрече.
Суммарно в этом матче Илья провёл на льду 7 минут и 7 секунд, проведя девять смен и заблокировав два броска.
Всего в нынешнем регулярном чемпионате на счету 31-летнего Любушкина 7 (1+6) очков в 39 матчах. Это его второй сезон в составе техасской команды. Ранее в НХЛ он защищал цвета таких клубов, как «Торонто Мэйпл Лифс», «Анахайм Дакс», «Баффало Сэйбрз» и «Аризона Койотс».
