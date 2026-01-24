Скидки
Овечкин улучшил свой показатель по количеству игр в истории НХЛ

Комментарии

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на лёд в 1543-й встрече, продолжив погоню за рекордсменами по количеству сыгранных матчей за карьеру в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Форвард принимает участие в игре регулярного чемпионата с «Калгари Флэймз», которая проходит в эти минуты. Счёт в матче на момент написания новости — 1:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 января 2026, суббота. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Перерыв
1 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Фрост (Зари) – 06:09 (pp)     1:1 Лапьер (Карлсон, Фехервари) – 26:33    

По количеству сыгранных матчей в чемпионатах лиги 40-летний форвард занимает чистое 18-е место рейтинга. Среди действующих игроков НХЛ Овечкин занимает второе место и уступает только защитнику «Колорадо» Бренту Бёрнсу (1546 встреч), который идёт 17-м в данном рейтинге и также пополняет копилку матчей в текущем сезоне НХЛ, принимая участие в параллельном матче между «Колорадо» и «Филадельфией».

