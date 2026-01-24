Гол и передача Бучневича не спасли «Сент-Луис» от поражения в матче с «Далласом»
В Далласе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Даллас Старз» нанёс поражение «Сент-Луис Блюз» со счётом 3:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
24 января 2026, суббота. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 2
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Джонстон (Хейсканен, Хинц) – 05:41 (pp) 1:1 Дворски (Бучневич, Кайру) – 11:30 (pp) 1:2 Бучневич (Нейборс, Фаулер) – 24:04 2:2 Дюшейн (Джонстон, Робертсон) – 27:44 (pp) 3:2 Робертсон (Хинц) – 59:00
В составе «звёзд» шайбами отметились Уайатт Джонстон, Мэтт Дюшейн и Джейсон Робертсон. У гостей отличились Далибор Дворски и Павел Бучневич. На счету последнего также результативная передача.
Примечательно, что решающий гол хозяева забили ровно за минуту до окончания третьего периода.
«Даллас» набрал 67 очков и занимает второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Блюз» проиграли третий матч подряд и там же идут на последней, восьмой строчке с 46 очками.
