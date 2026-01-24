Гол и передача Бучневича не спасли «Сент-Луис» от поражения в матче с «Далласом»

В Далласе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Даллас Старз» нанёс поражение «Сент-Луис Блюз» со счётом 3:2.

В составе «звёзд» шайбами отметились Уайатт Джонстон, Мэтт Дюшейн и Джейсон Робертсон. У гостей отличились Далибор Дворски и Павел Бучневич. На счету последнего также результативная передача.

Примечательно, что решающий гол хозяева забили ровно за минуту до окончания третьего периода.

«Даллас» набрал 67 очков и занимает второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Блюз» проиграли третий матч подряд и там же идут на последней, восьмой строчке с 46 очками.