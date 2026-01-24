Селебрини стал вторым по молодости среди действующих игроков, забросивших 50 шайб в НХЛ

Звёздный нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини отметился дублем в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс», который проходит в эти минуты. Благодаря этому достижению канадец преодолел отметку в 50 шайб за карьеру в сильнейшей лиге мира. Он сделал это в возрасте 19 лет и 224 дней. Только один действующий игрок добился аналогичного достижения в более молодом возрасте — Сидни Кросби (19 лет и 120 дней).

Отметим, что во встрече с «Рейнджерс» Селебрини прервал свою шестиматчевую безголевую серию.

Всего в нынешнем сезоне, с учётом этой игры, на счету канадского форварда 74 (26+48) очков в 49 матчах.

Напомним, Селебрини был выбран «Шаркс» под общим первым номером на драфте НХЛ—2024.