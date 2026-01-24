Селебрини стал вторым по молодости среди действующих игроков, забросивших 50 шайб в НХЛ
Поделиться
Звёздный нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини отметился дублем в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс», который проходит в эти минуты. Благодаря этому достижению канадец преодолел отметку в 50 шайб за карьеру в сильнейшей лиге мира. Он сделал это в возрасте 19 лет и 224 дней. Только один действующий игрок добился аналогичного достижения в более молодом возрасте — Сидни Кросби (19 лет и 120 дней).
НХЛ — регулярный чемпионат
24 января 2026, суббота. 06:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
3-й период
3 : 1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Селебрини (Тоффоли, Смит) – 01:09 (pp) 2:0 Регенда (Миса, Граф) – 03:08 (pp) 3:0 Селебрини (Смит, Граф) – 07:37 3:1 Кэррик (Рэддиш, Блид) – 12:50
Отметим, что во встрече с «Рейнджерс» Селебрини прервал свою шестиматчевую безголевую серию.
Всего в нынешнем сезоне, с учётом этой игры, на счету канадского форварда 74 (26+48) очков в 49 матчах.
Напомним, Селебрини был выбран «Шаркс» под общим первым номером на драфте НХЛ—2024.
Материалы по теме
Комментарии
- 24 января 2026
-
08:20
-
08:07
-
08:04
-
07:54
-
07:51
-
07:48
-
07:48
-
07:34
-
07:07
-
06:38
-
06:24
-
06:16
-
06:05
-
05:46
-
05:40
-
05:29
-
04:57
-
03:06
-
02:32
-
00:28
-
00:00
- 23 января 2026
-
23:56
-
23:42
-
23:34
-
23:26
-
22:50
-
22:28
-
22:06
-
21:44
-
21:14
-
20:46
-
20:18
-
19:48
-
19:16
-
18:54