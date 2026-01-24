Скидки
Главная Хоккей Новости

Селебрини стал вторым по молодости среди действующих игроков, забросивших 50 шайб в НХЛ

Комментарии

Звёздный нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини отметился дублем в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс», который проходит в эти минуты. Благодаря этому достижению канадец преодолел отметку в 50 шайб за карьеру в сильнейшей лиге мира. Он сделал это в возрасте 19 лет и 224 дней. Только один действующий игрок добился аналогичного достижения в более молодом возрасте — Сидни Кросби (19 лет и 120 дней).

НХЛ — регулярный чемпионат
24 января 2026, суббота. 06:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
3-й период
3 : 1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Селебрини (Тоффоли, Смит) – 01:09 (pp)     2:0 Регенда (Миса, Граф) – 03:08 (pp)     3:0 Селебрини (Смит, Граф) – 07:37     3:1 Кэррик (Рэддиш, Блид) – 12:50    

Отметим, что во встрече с «Рейнджерс» Селебрини прервал свою шестиматчевую безголевую серию.

Всего в нынешнем сезоне, с учётом этой игры, на счету канадского форварда 74 (26+48) очков в 49 матчах.

Напомним, Селебрини был выбран «Шаркс» под общим первым номером на драфте НХЛ—2024.

