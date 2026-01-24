Кучеров уступил лишь Овечкину и Ягру по редкому показателю среди европейцев в истории НХЛ

Звёздный российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (2:1 Б), который прошёл этой ночью. По итогам этой игры на счету россиянина стало 74 (25+49) очков в нынешнем сезоне, который стал уже 12-м в карьере Кучерова в сильнейшей лиге мира, и в 11 из них он преодолевал отметку в 25 заброшенных шайб.

Отметим, что только два европейских игрока в истории НХЛ забивали 25 голов в каждом из своих первых 12 сезонов в лиге — Александр Овечкин и Яромир Ягр. Кучеров делит третью строчку с Яри Курри, у которого также 11 сезонов с 25 заброшенными шайбами из первых 12 в НХЛ.

Отметим, что Кучеров обошёл по этому показателю своего соотечественников Сергея Фёдорова и Илью Ковальчука, у которых 10 из первых 12 сезонов в НХЛ получились с 25 голами.