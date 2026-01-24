Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кучеров уступил лишь Овечкину и Ягру по редкому показателю среди европейцев в истории НХЛ

Кучеров уступил лишь Овечкину и Ягру по редкому показателю среди европейцев в истории НХЛ
Комментарии

Звёздный российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (2:1 Б), который прошёл этой ночью. По итогам этой игры на счету россиянина стало 74 (25+49) очков в нынешнем сезоне, который стал уже 12-м в карьере Кучерова в сильнейшей лиге мира, и в 11 из них он преодолевал отметку в 25 заброшенных шайб.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 января 2026, суббота. 03:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
1 : 2
Б
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Грин (Лардис, Мур) – 17:42     1:1 Кучеров (Хагель, Чирелли) – 38:42     1:2 Джеймс – 65:00    

Отметим, что только два европейских игрока в истории НХЛ забивали 25 голов в каждом из своих первых 12 сезонов в лиге — Александр Овечкин и Яромир Ягр. Кучеров делит третью строчку с Яри Курри, у которого также 11 сезонов с 25 заброшенными шайбами из первых 12 в НХЛ.

Отметим, что Кучеров обошёл по этому показателю своего соотечественников Сергея Фёдорова и Илью Ковальчука, у которых 10 из первых 12 сезонов в НХЛ получились с 25 голами.

Материалы по теме
Никита Кучеров установил рекорд XXI века в НХЛ в матче с «Чикаго»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android