918-й гол Александра Овечкина в регулярках НХЛ помог «Вашингтону» обыграть «Калгари»

В Калгари (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Калгари Флэймз» потерпел поражение от «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 1:3.

В составе победителей шайбами отметились Хендрикс Лапьер, Алексей Протас и Александр Овечкин (в пустые ворота). У «Калгари» отличился Морган Фрост.

Отметим, что этот гол стал для 40-летнего Овечкина 918-м за карьеру в регулярках НХЛ.

«Кэпиталз» прервали серию из четырёх поражений, набрали 56 очков и занимают шестое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Калгари» потерпел третье поражение кряду, остался с 47 очками и идёт седьмым в Тихоокеанском дивизионе.