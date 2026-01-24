918-й гол Александра Овечкина в регулярках НХЛ помог «Вашингтону» обыграть «Калгари»
В Калгари (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Калгари Флэймз» потерпел поражение от «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 1:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
24 января 2026, суббота. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
1 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Фрост (Зари) – 06:09 (pp) 1:1 Лапьер (Карлсон, Фехервари) – 26:33 1:2 Протас (Уилсон, Сурдиф) – 47:35 1:3 Овечкин (Строум, Фехервари) – 59:07
В составе победителей шайбами отметились Хендрикс Лапьер, Алексей Протас и Александр Овечкин (в пустые ворота). У «Калгари» отличился Морган Фрост.
Отметим, что этот гол стал для 40-летнего Овечкина 918-м за карьеру в регулярках НХЛ.
«Кэпиталз» прервали серию из четырёх поражений, набрали 56 очков и занимают шестое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Калгари» потерпел третье поражение кряду, остался с 47 очками и идёт седьмым в Тихоокеанском дивизионе.
Материалы по теме
Комментарии
