Колорадо Эвеланш — Филадельфия Флайерз, результат матча 24 января 2026, счет 3:7, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Дубль и передача Мичкова помогли «Филадельфии» победить «Колорадо», у Бардакова ассист
Комментарии

В Денвере (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» потерпел поражение от «Филадельфии Флайерз» со счётом 3:7.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 января 2026, суббота. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 7
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Типпетт (Барки, Йорк) – 15:02     0:2 Барки (Мичков, Типпетт) – 18:57 (pp)     1:2 Келли (Бардаков, Ашан) – 27:17     2:2 Олофссон (Маккиннон, Нечас) – 30:29     2:3 Бринк (Кейтс) – 31:01     3:3 Макар (Маккиннон, Нечас) – 32:12     3:4 Типпетт (Кутюрье) – 40:56     3:5 Мичков (Андре, Хэтэуэй) – 42:00     3:6 Типпетт – 50:24 (sh)     3:7 Мичков (Конечны) – 56:53    

В составе победителей хет-триком отметился Оуэн Типпетт. Дубль записал на свой счёт российский нападающий Матвей Мичков. Ещё по шайбе забросили Денвер Барки и Бобби Бринк.

У хозяев отличились Паркер Келли, Виктор Олофссон и Кейл Макар. Результативной передачей отметился российский форвард Захар Бардаков.

«Филадельфия» набрала 57 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Колорадо» остался с 77 очками, однако продолжает уверенно лидировать в Центральном дивизионе.

Турнирная таблица НХЛ
Календарь НХЛ
Комментарии
