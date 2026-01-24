Дубль и передача Мичкова помогли «Филадельфии» победить «Колорадо», у Бардакова ассист

В Денвере (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» потерпел поражение от «Филадельфии Флайерз» со счётом 3:7.

В составе победителей хет-триком отметился Оуэн Типпетт. Дубль записал на свой счёт российский нападающий Матвей Мичков. Ещё по шайбе забросили Денвер Барки и Бобби Бринк.

У хозяев отличились Паркер Келли, Виктор Олофссон и Кейл Макар. Результативной передачей отметился российский форвард Захар Бардаков.

«Филадельфия» набрала 57 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Колорадо» остался с 77 очками, однако продолжает уверенно лидировать в Центральном дивизионе.