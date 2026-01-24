Александр Овечкин забросил 918-ю шайбу за карьеру в НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в только завершившемся матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Калгари Флэймз». Столичный клуб выиграл матч со счётом 3:1.

Овечкин поразил пустые ворота и увеличил свой снайперский рекорд в регулярных чемпионатах НХЛ, доведя его до 918 шайб.

В нынешнем сезоне НХЛ российский форвард провёл 52 игры, в которых забил 21 голов и сделал 23 результативные передачи. В последний раз до этого матча россиянин забивал 12 января «Нэшвиллу».

