Александр Овечкин забросил 918-ю шайбу за карьеру в НХЛ
Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в только завершившемся матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Калгари Флэймз». Столичный клуб выиграл матч со счётом 3:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
24 января 2026, суббота. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
1 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Фрост (Зари) – 06:09 (pp) 1:1 Лапьер (Карлсон, Фехервари) – 26:33 1:2 Протас (Уилсон, Сурдиф) – 47:35 1:3 Овечкин (Строум, Фехервари) – 59:07
Овечкин поразил пустые ворота и увеличил свой снайперский рекорд в регулярных чемпионатах НХЛ, доведя его до 918 шайб.
В нынешнем сезоне НХЛ российский форвард провёл 52 игры, в которых забил 21 голов и сделал 23 результативные передачи. В последний раз до этого матча россиянин забивал 12 января «Нэшвиллу».
