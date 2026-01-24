Овечкин забросил 995-ю шайбу в НХЛ с учётом плей-офф. До рекорда Гретцки — 21 гол

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в только завершившемся матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Калгари Флэймз» (3:1).

Этот гол довёл снайперский показатель капитана «столичных» за карьеру в НХЛ с учётом плей-офф до 995 заброшенных шайб.

На счету Овечкина теперь 918 голов в регулярных чемпионатах НХЛ и 77 — в Кубке Стэнли.

По этому показателю Овечкин занимает второе место в истории лиги, уступая канадцу Уэйну Гретцки (1016 шайб, 894 – в регулярном чемпионате, 122 – в плей-офф). Отставание Овечкина от Гретцки по голам в НХЛ с учётом плей-офф теперь составляет 21 шайбу.