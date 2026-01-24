Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин забросил 995-ю шайбу в НХЛ с учётом плей-офф. До рекорда Гретцки — 21 гол

Овечкин забросил 995-ю шайбу в НХЛ с учётом плей-офф. До рекорда Гретцки — 21 гол
Комментарии

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в только завершившемся матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Калгари Флэймз» (3:1).

НХЛ — регулярный чемпионат
24 января 2026, суббота. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
1 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Фрост (Зари) – 06:09 (pp)     1:1 Лапьер (Карлсон, Фехервари) – 26:33     1:2 Протас (Уилсон, Сурдиф) – 47:35     1:3 Овечкин (Строум, Фехервари) – 59:07    

Этот гол довёл снайперский показатель капитана «столичных» за карьеру в НХЛ с учётом плей-офф до 995 заброшенных шайб.

На счету Овечкина теперь 918 голов в регулярных чемпионатах НХЛ и 77 — в Кубке Стэнли.

По этому показателю Овечкин занимает второе место в истории лиги, уступая канадцу Уэйну Гретцки (1016 шайб, 894 – в регулярном чемпионате, 122 – в плей-офф). Отставание Овечкина от Гретцки по голам в НХЛ с учётом плей-офф теперь составляет 21 шайбу.

Материалы по теме
«Рекорд Овечкина уязвим». Какие великие достижения НХЛ могут быть побиты?
«Рекорд Овечкина уязвим». Какие великие достижения НХЛ могут быть побиты?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android