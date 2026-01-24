Скидки
Видео 918-й шайбы Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ
Капитан и форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз». Встреча завершилась победой команды из столицы США со счётом 3:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 января 2026, суббота. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
1 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Фрост (Зари) – 06:09 (pp)     1:1 Лапьер (Карлсон, Фехервари) – 26:33     1:2 Протас (Уилсон, Сурдиф) – 47:35     1:3 Овечкин (Строум, Фехервари) – 59:07    

Александр Овечкин отправил шайбу в пустые ворота, тем самым упрочив собственный снайперский рекорд в истории регулярных чемпионатов НХЛ — теперь на его счету 918 голов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В текущем сезоне лиги российский нападающий принял участие в 52 матчах, набрав 44 очка: 21 шайба и 23 передачи. Предыдущий раз Овечкин отмечался голом 12 января в игре с «Нэшвиллом».

