Видео 918-й шайбы Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ

Капитан и форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз». Встреча завершилась победой команды из столицы США со счётом 3:1.

Александр Овечкин отправил шайбу в пустые ворота, тем самым упрочив собственный снайперский рекорд в истории регулярных чемпионатов НХЛ — теперь на его счету 918 голов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В текущем сезоне лиги российский нападающий принял участие в 52 матчах, набрав 44 очка: 21 шайба и 23 передачи. Предыдущий раз Овечкин отмечался голом 12 января в игре с «Нэшвиллом».