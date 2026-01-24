Скидки
Василевский вышел на второе место по победам в НХЛ среди россиян, сравнявшись с Набоковым

Василевский вышел на второе место по победам в НХЛ среди россиян, сравнявшись с Набоковым
Комментарии

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский одержал победу во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс».

Василевский одержал свою 353-ю победу в регулярках НХЛ и по данному показателю вышел на второе место среди россиян, сравнявшись с Евгением Набоковым. Рекорд принадлежит Сергею Бобровскому из «Флориды Пантерз» (448).

В матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла на льду «Юнайтед-центра» (Чикаго, США) и закончилась победой гостей по буллитам со счётом 2:1. «Тампа» продлила победную серию до трёх матчей кряду.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 января 2026, суббота. 03:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
1 : 2
Б
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Грин (Лардис, Мур) – 17:42     1:1 Кучеров (Хагель, Чирелли) – 38:42     1:2 Джеймс – 65:00    
Новости. Хоккей
