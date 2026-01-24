Василевский вышел на второе место по победам в НХЛ среди россиян, сравнявшись с Набоковым

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский одержал победу во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс».

Василевский одержал свою 353-ю победу в регулярках НХЛ и по данному показателю вышел на второе место среди россиян, сравнявшись с Евгением Набоковым. Рекорд принадлежит Сергею Бобровскому из «Флориды Пантерз» (448).

В матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла на льду «Юнайтед-центра» (Чикаго, США) и закончилась победой гостей по буллитам со счётом 2:1. «Тампа» продлила победную серию до трёх матчей кряду.