Василевский вышел на второе место по победам в НХЛ среди россиян, сравнявшись с Набоковым
Поделиться
Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский одержал победу во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс».
Василевский одержал свою 353-ю победу в регулярках НХЛ и по данному показателю вышел на второе место среди россиян, сравнявшись с Евгением Набоковым. Рекорд принадлежит Сергею Бобровскому из «Флориды Пантерз» (448).
В матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла на льду «Юнайтед-центра» (Чикаго, США) и закончилась победой гостей по буллитам со счётом 2:1. «Тампа» продлила победную серию до трёх матчей кряду.
НХЛ — регулярный чемпионат
24 января 2026, суббота. 03:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
1 : 2
Б
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Грин (Лардис, Мур) – 17:42 1:1 Кучеров (Хагель, Чирелли) – 38:42 1:2 Джеймс – 65:00
Материалы по теме
Комментарии
- 24 января 2026
-
08:27
-
08:20
-
08:07
-
08:04
-
07:54
-
07:51
-
07:48
-
07:48
-
07:34
-
07:07
-
06:38
-
06:24
-
06:16
-
06:05
-
05:46
-
05:40
-
05:29
-
04:57
-
03:06
-
02:32
-
00:28
-
00:00
- 23 января 2026
-
23:56
-
23:42
-
23:34
-
23:26
-
22:50
-
22:28
-
22:06
-
21:44
-
21:14
-
20:46
-
20:18
-
19:48
-
19:16