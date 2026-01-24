Скидки
Овечкин до двух очков сократил отставание от Гретцки по результативности за один клуб

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (1667) теперь отстаёт всего на два очка от показателя Уэйна Гретцки (1669 за «Эдмонтон») и близок к тому, чтобы выйти на пятое место по количеству очков, набранных за один клуб, в истории НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 января 2026, суббота. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
1 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Фрост (Зари) – 06:09 (pp)     1:1 Лапьер (Карлсон, Фехервари) – 26:33     1:2 Протас (Уилсон, Сурдиф) – 47:35     1:3 Овечкин (Строум, Фехервари) – 59:07    

Овечкин отметился голом в матче регулярного чемпионата с «Калгари Флэймз» (3:1).

В нынешнем сезоне россиянин принял участие в 52 встречах, в которых записал в свой актив 21 голов и 23 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на его счету 918 голов и 749 результативных передач в 1543 матчах.

В следующей встрече регулярного чемпионата «Вашингтон» сыграет с «Эдмонтон Ойлерз». Матч состоится 25 января.

